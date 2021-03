Bis zu 125 km/h bei erlaubtem Tempo 70 : Bilanz einer Verkehrskontrolle in Vinkrath

Symbolfoto Foto: dpa/Monika Skolimowska

Vinkrath Am Dienstag waren bei einer Kontrolle in Vinkrath an der Wankumer Landstraße (L 39) bei erlaubten 70 km/h 59 von 1836 kontrollierten Fahrzeugen zu schnell. Nach Polizeiangaben erwarten nun fünf der zu schnellen Fahrer Bußgelder.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Trauriger Spitzenreiter nach oben war ein Fahrzeug, bei dem das Messgerät 125 km/h anzeigte. Neben einem Fahrverbot von einem Monat drohen dem Fahrer nun 240 Euro Bußgeld und zwei Punkte in Flensburg.

(RP)