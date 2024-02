Volksbank Kempen-Grefrath „Wir halten am Standort Grefrath fest“

Info

Smartphone Das Onlinebanking per Handy-App nimmt rasant zu: Von den Onlinebanking-Nutzern gäben inzwischen 40 Prozent an, ihre Bankgeschäfte in der Regel über die Banking-App zu erledigen, so Knauf und Rathmackers. Das Smartphone liege inzwischen gleichauf mit Laptop oder PC als bevorzugtem Kanal für digitale Bankgeschäfte, so die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage mit 2081 Teilnehmern.

Soziales Engagement Vereine und Institutionen können auf der Crowdfunding-Plattform „Viele-schaffen-mehr.de/vb-kempen“ für ihre Projekte werben. Im vergangenen Jahr hat die Volksbank Kempen-Grefrath 25.000 Euro für soziale Projekte gespendet.