Bigband aus Kempen Ein Wochenende voller Musikproben in Schaephuysen

Damit das Konzert für Musiker wie Besucher denn auch ein musikalischer Genuss wird, war zunächst intensive musikalische (Proben-) Arbeit angesagt. Neben den Gesamtproben standen so auch einzelne Satzproben auf dem Plan der Bandmitglieder. Die konzentrierte Probenarbeit war insbesondere für die Bläser eine Herausforderung, und manch einer spürte die Mühen am Tagesende an seinen Lippen. Da half am Abend oft nur ein kühlendes Getränk, um die Lippen für den nächsten Tag wieder fit zu machen, erzählen die Musiker augenzwinkernd. So klangen die Tage, wohl eher Haupt- denn Nebeneffekt, beim abendlichen geselligen Beisammensein mit viel Lachen und manch Anekdoten aus 25 Jahren Vereinsgeschichte gemütlich aus.