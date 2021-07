Bericht des Landesbetriebes IT NRW : Bevölkerungszahl im Kreis Viersen stagniert

Kreis Viersen Die Einwohnerzahl des Kreises Viersen blieb im Jahr 2020 gegenüber 2019 nahezu konstant. Dies geht aus einem Bericht des Landesbetriebes IT NRW hervor, der die Einwohnerzahlen der kreisfreien Städte, Kreise und kreisangehörigen Kommunen erfasst.

Beinahe konstant blieben auch die Einwohnerzahlen der Kommunen im Osten des Kreises Viersen. Tönisvorsts Bevölkerung (Ende 2020 waren es 29.949 Personen) sank um 0,3 Prozent, was 87 Personen entspricht. Die Stadt Willich hat gegenüber 2019 108 Einwohner weniger. – ein Minus von 0,1 Prozent, das Ende 2020 zu einer neuen Einwohnerzahl von 50.283 führte. Die Zahl der in Grefrath lebenden Menschen (Ende 2020 waren es 14.759) stieg kaum messbar um sechs Personen an. Ähnlich verhält es sich in Kempen (Ende 2020: 34.537 Einwohner), das einen Zuwachs von 23 Personen zu verzeichnen hat.