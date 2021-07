Unfall in Grefrath : Betrunkener Mann verunglückt mit Elektroroller

Symbolfoto Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Grefrath Bei einem Unfall mit einem Elektroroller hat sich am Donnerstag ein 58-jähriger Mann so schwer verletzt, dass ein stationärer Krankenhausaufenthalt erforderlich wurde. Der Mann war gegen 19.10 Uhr mit seinem Roller auf der alten Bahntrasse am Reinersbach in Grefrath unterwegs.

Dabei geriet er laut Polizeiangaben vermutlich aufgrund starker Alkoholisierung gegen einen Holzzaun und stürzte. Ein Alkoholtest ergaben einen Promillewert von 2. Der Mann war ohne Führerschein und Helm unterwegs. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren.

(ure)