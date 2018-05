Kempen : Betrunkener fährt mit Auto vor Baum und will fliehen

Laut Polizei fuhr der 23-Jährige ungebremst gegen einen Baum. Foto: GJU

Kempen Das wird eine teure Autofahrt: Ein 23-jähriger Grefrather war am gestrigen Freitag gegen 11.30 Uhr mit seinem Auto auf der Tönisvorster Straße in Süchteln unterwegs - allerdings war der junge Mann betrunken. Vermutlich deshalb prallte sein Wagen augenscheinlich ungebremst auf einen Straßenbaum und wurde dabei beschädigt. Wie die Polizei weiter berichtete, stieg der Fahrer aus dem Auto aus und verließ den Unfallort. Dies hatte ein Kriminalbeamter aus Mönchengladbach, der in seiner Freizeit in Süchteln unterwegs war, beobachtet und folgte dem jungen Mann. Als er sich ordnungsgemäß als Polizeibeamter ausgewiesen hatte, forderte er den Mann auf, zur Unfallstelle zurückzukehren.

Der Grefrather widersetzte sich der Anordnung. Als die alarmierten Beamten der Viersener Wache eintrafen, bestritt der junge Fahrer, gefahren zu sein. Während der Unfallaufnahme wurde der junge Mann zunehmend aggressiver, so dass er in den Streifenwagen gebracht werden sollte. Auch dabei wehrte sich der Grefrather erheblich. Da er stark nach Alkohol roch, nahmen die Polizisten ihn mit zur Wache und ließen eine Blutprobe entnehmen. Die Ermittlungen dauern an.

(rei)