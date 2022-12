Wer hat die Geldübergabe beobachtet? Kripo sucht Mann nach Schockanruf in Kempen

Die Betrüger riefen den Kempener ständig weiter an und verabredeten die Geldübergabe an einen angeblichen Gerichtsmitarbeiter auf dem Parkplatz des Edeka-Markts am Hessenring in Kempen. Die Geldübergabe fand am Montag zwischen 15.30 und 16 Uhr im hinteren Teil des Parkplatzes statt. Es sei zu vermuten, dass der Geldabholer den Parkplatz über den Kauertzacker verließ, so die Polizei.