Neustart nach langer Krankheit : Was die Stadt gegen hohen Krankenstand tut

Was die Stadt gegen hohen Krankenstand tut

Das Kernrathaus zwischen Buttermarkt und Kirchplatz in Kempen. Hier arbeiten die meisten der rund 650 Stadtbediensteten. Foto: Norbert Prümen

Kempen Die Stadt Kempen richtet als Arbeitgeberin drei BEM-Stellen ein. Das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) soll helfen, den hohen Krankenstand in der Verwaltung abzubauen.

Der Krankenstand in der Kempener Stadtverwaltung ist sehr hoch. Die Arbeitsbelastung vieler Beschäftigter im Rathaus am Buttermarkt und seinen Außenstellen führt seit Jahren dazu, dass Stadtbedienstete auch längerfristig wegen Krankheit ausfallen. Ihre Wiedereingliederung ist manchmal nicht so leicht.