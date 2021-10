Wirtschaft erholt sich : Betriebe im Kreis Viersen melden gute Geschäftslage

Kreis Viersen Viele Unternehmen im Kreis Viersen rechnen für das Jahr 2022 mit einer Verbesserung ihrer Situation. Das ergab jetzt ein IHK-Bericht.

Der Wirtschaft im Kreis Viersen geht es zunehmend besser. Das geht aus dem aktuellen IHK-Konjunkturbericht für die Region hervor. An der Umfrage der Industrie- und Handelskammern (IHK) Düsseldorf und Mittlerer Niederrhein beteiligten sich in den beiden Wochen nach der Bundestagswahl rund 750 Betriebe mit insgesamt 71.000 Beschäftigten.

40,2 Prozent der Unternehmen im Kreis Viersen melden danach eine gute, nur noch 14,7 Prozent eine schlechte Lage. Bei einem Saldo von 25 Punkten überwiegen damit deutlich die Betriebe, die über eine gute Geschäftslage berichten. Damit ist die Lage im Kreis Viersen ähnlich wie am Mittleren Niederrhein insgesamt. Dank einer erhöhten Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen habe sich die Stimmung in allen Wirtschaftsbereichen verbessert, so Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer der IHK Mittlerer Niederrhein.

Unternehmen im Kreis Viersen : Stimmung in der Wirtschaft so gut wie vor drei Jahren

Die Suche nach Fachkräften gestaltet sich für die Unternehmen in der Region allerdings immer schwieriger. Gaben im Spätsommer 2019 noch 37,6 Prozent der befragten Unternehmen an, Probleme bei der Besetzung offener Fachkräftestellen zu haben, waren es bei der aktuellen Umfrage 62,8 Prozent. Meist suchten die Betriebe ausgebildete oder studierte Fachkräfte, heißt es im IHK-Konjunkturbericht – doch jeder dritte habe auch Probleme, Stellen für Ungelernte zu besetzen.

Vorhandene Belegschaften werden so stärker belastet. Laut Bericht erwarten drei von vier Betrieben in der Region dadurch steigende Arbeitskosten, 40 Prozent müssen sogar auf das ein oder andere Geschäft verzichten. Auf den harten Wettbewerb um Fachkräfte reagieren viele Betriebe: Jeder zweite will laut IHK-Umfrage seine Arbeitgeber-Attraktivität steigern, jeweils 40 Prozent wollen verstärkt selbst aus- oder weiterbilden. Verstärkt technische Lösungen gehen deshalb 30 Prozent der Unternehmen an, über arbeitssparende Rationalisierungen denkt jeder vierte Betrieb nach.