Angebot des Senioren-Netzwerks in Kempen : Besuchsdienst begleitet Senioren im Alltag

Kempen Seit über zehn Jahren bietet das Senioren-Netzwerk Kempen einen Besuchsdienst für ältere Menschen an. Wer sie unterstützen möchte, kann sich zum Begleiter ausbilden lassen.

Mancher Senior traue sich vielleicht auch nicht mehr, allein einen Spaziergang zu unternehmen. Mit einer netten Begleitung mache das Ganze wieder Spaß und man traue sich etwas mehr zu, so die Organisatoren. Der Besuchsdienst entlaste auch Angehörige, die dadurch Zeit hätten, das eine oder andere in Ruhe zu erledigen. Das Angebot von So-Net ziele darauf ab, dass Senioren so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden leben könnten.

Wer gern besucht werden möchte oder Interesse an der Ausbildung zum Seniorenbegleiter hat, kann sich an das So-Net-Team wenden. Ansprechpartnerin ist Louise Maritzen, Telefon 0178 6819686, E-Mail sonetkempen@t-online.de. Nach Vereinbarung gibt es weitere Auskünfte auch in der Sprechstunde in der Burse, mittwochs von 16 bis 17.30 Uhr, An St. Marien 15 in Kempen.