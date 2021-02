Naturschutzbehörde warnt Ausflügler in Kempen, Willich, Grefrath und Tönisvorst : Besucher-Massen gefährden Wildtiere in Schutzgebieten

Wildtiere fahren im Winter ihren Energiehaushalt herunter. Werden sie etwa von freilaufenden Hunden gehetzt, kann das lebensgefährlich sein (Symbolbild). Foto: dpa/Thomas Warnack

Kreis Viersen Der Kreis Viersen appelliert an Ausflügler, Wildtiere in Ruhe zu lassen, Hunde anzuleinen und auf das Schlittschuhlaufen auf Seen zu verzichten.

Mit Blick auf den Besucherandrang in den Naturschutzgebieten appelliert der Kreis Viersen an Ausflügler, auf den Wegen zu bleiben, Hunde anzuleinen und Wildtiere in Ruhe zu lassen. Schnee und Sonnenschein ziehen derzeit viele Menschen nach draußen, auch am Wochenende ist mit vielen Besuchern in den Naturschutzgebieten zu rechnen. Generell litten Natur- und Landschaftsschutzgebiete unter Menschen, die sich nicht an die Regeln hielten, Flora und Fauna damit schädigten, erläutert Philippe Niebling von der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Viersen: „Würden sich die Besucher an die gesetzlichen Vorgaben halten, hätten wir eine Vielzahl von Problemen nicht und jeder könnte intakte Natur genießen.“

Wer einen Ausflug mache, solle auf den öffentlichen Wegen bleiben und keine Wege nutzen, die durch Baumstämme oder ähnliches abgesperrt seien. Zum Parken sind die dazu ausgewiesenen Flächen zu nutzen, Müll muss mitgenommen werden. Zudem gilt in Naturschutzgebieten eine Anleinpflicht für Hunde. In Landschaftsschutzgebieten dürfen Hunde auf den Wegen frei laufen, allerdings muss der Hund dazu gut erzogen sein. Hunde, die Rehe, Hasen und andere Wildtiere jagen, bringen die Tiere in Lebensgefahr, auch wenn sie sie nicht reißen: Wildtiere fahren ihren Energiehaushalt im Winter auf ein Minimum zurück. Jede unnötige Flucht, wie etwa vor einem freilaufenden Hund, kostet Energie und wird damit lebensgefährlich.

Auch an Besucher der Natur- und Landschaftsschutzgebiete appelliert der Kreis, Wildtieren keinesfalls hinterherzulaufen oder sich an die Tiere anzuschleichen – auch nicht, um mit dem Handy ein Foto oder ein Video zu machen. Wer Wildtiere beobachten möchte, sollte besser ein Fernglas nehmen und still sein. Denn durch Lärm werden Wildtiere vertrieben. Auf Spaziergänge in der Dämmerung sollten Ausflügler möglichst verzichten. Dann treten Wildtiere aus ihrer Deckung und möchten ungestört bleiben, um das wenige Vorhandene in Ruhe zu fressen.