Besuch auf der Baustelle : Aqua Sol: Rohbau steht – Innenausbau läuft

Der Rohbau des neuen Hallenbades im Kempener „Aqua Sol“ steht. Das neue Bad entsteht an der Stelle, an der sich früher das 50-Meter-Sportbecken des Freibades befand. Foto: Wolfgang Kaiser

Kempen Der Neubau der Kempener Sauna- und Wasserwelt „Aqua Sol“ geht zügig voran. In den Becken des neuen Hallenbades haben die Putzarbeiten begonnen. Im Herbst dieses Jahres soll das neue Hallenbad fertig gestellt sein.

Das Bade- und Saunazentrum „Aqua Sol“ an der Berliner Allee in Kempen bekommt einen neuen Hallenbad-Bereich mit Mehrzweckbecken, Lehrbecken mit Hubboden, Wintergarten, Holzterrasse, neuen Umkleiden und Sanitäranlagen sowie einem erweiterten Sole- und Kinderbereich. Das Bad wird dadurch auch barrierefrei und kann dementsprechend von Menschen im Rollstuhl problemlos genutzt werden.

Mit einem leisen Surren schwenkt der Ausleger des Krans aus. An den Ketten hängt weiteres Arbeitsmaterial, das auf der künftigen Dachterrasse abgesetzt wird. In der gleichen Etagenhöhe stehen dick verpackte Schaltschränke und ein mehr als zwei Meter hoher Wasserspeicher. Alles Dinge, die noch im Technikraum eingebaut werden müssen. Der befindet sich nicht wie im Altbau des Schwimmbades im Keller, sondern in der ersten Etage des Neubaus. Ein Lüftungssystem mit solch breiten Schächten aus verzinkten Blechen, dass ein Mensch bequem dadurch krabbeln könnte, füllt nahezu den gesamten Raum aus. „Das Lüftungssystem in der ersten Etage, direkt über dem Bad, spart jede Menge Schächte. Wir können direkt an die Schwimmhalle anschließen“, sagt Ferling und zeigt auf die kreisrunden Ausschnitte in der Wand, durch die später die Be-und Entlüftung erfolgen wird.