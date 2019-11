Neues Hallenbad : Aqua Sol: Bald kommt das Dach drauf

Das Gelände des Aqua Sol in Kempen: Rechts ist der Komplex fürs neue Hallenbad zu erkennen. Er wird im ehemaligen Sportbecken hochgezogen. Foto: Norbert Prümen

Kempen Der Neubau der Kempener Sauna- und Wasserwelt Aqua Sol wächst. Demnächst soll der Rohbau des neuen Hallenbades eingedeckt werden.

Auf dem Außengelände des Kempener Badezentrums an der Berliner Allee wird mit Hochdruck gearbeitet. Hier entsteht im ehemaligen Sportbecken ein neues Hallenbad. Die Stadtwerke Kempen als Badbetreiber modernisieren das Aqua Sol. Rund 7,5 Millionen Euro werden in den Um- und Neubau investiert. Im Herbst 2020 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Auf dem großen Bauplan von Wolfgang Werthschulte sind es nur zwei Wörter, die in dem skizzierten Bereich des Solebereichs der Kempener Sauna- und Wasserwelt Aqua Sol stehen. „Sanierung Solebereich“ ist auf dem Plan zu lesen. Ein paar Meter vom Büro des Betriebsleiters entfernt ist Baulärm zu hören. Roland Bornemann von der big GmbH hat gerade ein 80 Zentimeter großes Diamantsägeblatt in die Spezialsäge eingespannt und legt die Schutzverkleidung an. Ein genaues Justieren des Sägeblattes vor der mit Fliesen verkleideten Betonmauer vom Solebereich, dann greift Bornemann zur Fernbedienung, geht einen Schritt zurück und drückt auf einen der Köpfe. Mit einem leisen surrenden Geräusch beginnt sich das Sägeblatt zu drehen. Die Drehgeschwindigkeit steigert sich merklich, und die Lautstärke nimmt zu.

Info Neues Hallenbad ist komplett barrierefrei Das Aqua Sol erhält einen neuen Hallenbereich mit Mehrzweckbecken, Lehrbecken mit Hubboden, Wintergarten, Holzterrasse, neuen Umkleiden und Sanitäranlagen sowie einem erweiterten Sole- und Kinderbereich. Es wird dadurch barrierefrei und kann dementsprechend von Menschen im Rollstuhl problemlos genutzt werden.

Zielgenau schneidet sich das Blatt mit 3000 Umdrehungen pro Minute durch die geflieste Betonmauer, als wäre es ein Butterbrot, das es zu durchschneiden gilt. Feiner Wasserstaub wirbelt dabei auf, denn das Sägeblatt wird mit Wasser gekühlt, das auch wiederum den Staub bindet. „Wir haben uns für die Technik des Schneidens anstelle eines Presslufthammers entschieden. Die Lärmbelastung ist deutlich geringer, und es kommt zu keinen Erschütterungen“, sagt Werthschulte.

Roland Bornemann bedient die Spezialsäge, mit der die Quader aus dem Beton herausgetrennt werden. Foto: Norbert Prümen

Der komplette Solebereich mit seinem Becken, den Mauern und Treppen wird für den Bau des neuen Hallenbades entfernt. Alles in diesem Bereich wird ebenerdig. Das Bad gleicht einer Großbaustelle. Nackte Betonwände, an denen Kabelstrippen hängen, sind zu sehen. „Wir bekommen eine komplett neue Verkabelung. Die alten Leitungen waren über 30 Jahre alt“, so Werthschulte. Etwas verloren sieht der angrenzende Kleinkinderbereich mit seinem leeren Becken aus, vor dem die Treppe mit der Rutsche steht und die lange gelbe Wasserschlange auf dem Beckenrand liegt. Der Bereich für die jüngsten Badbesucher bleibt in seiner bisherigen Form weitgehend erhalten, wird aber erweitert. Auch der Wasserkanal, der in den Außenbereich führt, bleibt bestehen. Wobei der Durchgang derzeit verschlossen ist. Wertschulte ist um das Solebecken herumgegangen, das auf der anderen Seite ebenfalls schon zu einem Teil demontiert ist und so einen Blick auf einen Betonsturz ermöglicht, der schon einige Jährchen auf dem Buckel hat. „Der ist noch von 1971“, sagt der Badleiter.

Unterdessen wurde ein Quader aus dem Solebereich herausgeschnitten. Mithilfe der vorher eingefrästen Bohrung kann die Vorhängeeinrichtung vom Portalkran eingehangen werden. 900 Kilogramm werden zu einem Radlader bewegt, mit dem die Quader einzeln nach draußen abtransportiert werden. In einem grünen Container vor dem Neubau stapeln sich die Quader zu einem Betonberg. Direkt daneben liegen die riesigen Entlüftungsrohre der Sole, die ebenfalls schon abmontiert wurden. Langsam rumpelt der Radlader, nachdem er seine Last abgeladen hat, wieder von außen durch den Neubau in Richtung Portalkran heran. Er steht an einer der späteren Sammelumkleidekabinen vom Neubau, die derzeit noch aus nackten Betonwänden und zwei offenen Seiten besteht.

Generell geht es noch sehr zugig im Neubau zu. Der Wind pfeift durch die Fensteröffnungen. Die langen Öffnungen an der Längsseite des Beckens, wo noch Wände fehlen, sorgen ebenso für eine kräftige Durchlüftung des bestehenden Baus. Bauarbeiter sind mit dem Entfernen der Verschalung der Betonwände beschäftigt. Das Ausschalen läuft auf vollen Touren. „Der Rohbau soll in diesem Jahr noch sein Dach erhalten“, sagt Werthschulte. Regenwasser hat sich sowohl im künftigen Schwimmbecken des neuen Hallenbades als auch im späteren Becken mit dem Hubboden für die Aqua-Fitness-Angebote gesammelt.