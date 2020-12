In Großbritannien entdeckte Variante : Corona-Variante im Ostkreis Viersen

Kreis Viersen Ein Mann aus dem Kreis Viersen hat sich bei einem tschechischen Kollegen infiziert. Er ist aber bereits wieder genesen. Auch die Familie wurde isoliert.

Der Mann aus dem Kreis Viersen, der sich mit der in Großbritannien entdeckten besonders ansteckenden Variante des Coronavirus infiziert hat, kommt aus dem östlichen Teil des Kreisgebiets, also aus Kempen, Willich, Tönisvorst oder Grefrath. Das teilte eine Kreis-Sprecherin auf Nachfrage mit. Genauere Angaben zum Wohnort des Mannes machte sie nicht.

Der Mann habe sich bei einer Geschäftsreise in ein anderes Bundesland bei einem tschechischen Arbeitskollegen angesteckt und typische Corona-Symptome wie Husten und Fieber gezeigt. Er sei sofort vom Gesundheitsamt darüber informiert worden, dass er mit der als stärker ansteckend geltenden Virus-Variante infiziert war. „Da er genesen ist, kann er sich normal bewegen, er steht aber für alle Fälle in Kontakt mit dem Gesundheitsamt. Der tschechische Kollege ist in Tschechien“, so die Kreissprecherin.