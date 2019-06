Aktivitäten für Jugendliche : Jugendarbeit in Grefrath: Landesmittel für Parkour-Anlage

Grefrath Im zuständigen Ausschuss für Jugend, Soziales und Senioren gab die Gemeindeverwaltung einen Bericht zur aktuellen Situation in der Jugendarbeit ab.

. Der Markt für Sozialpädagogen ist leergefegt, sagt Grefraths Sozialamtsleiter Volkmar Josten. Die Resonanz auf die Ausschreibung einer Stelle von 19,5 Stunden war überschaubar. Zurzeit sind Joyce Brinkmann und Tatjana Splinter als Sozialarbeiterinnen für die Jugendarbeit in der Gemeinde zuständig. Die beiden haben ihre Arbeitsstunden aufgestockt, um den Mangel ausgleichen zu können. Nun hofft Josten aber, bald eine neue Kraft zu finden, um die Sozialarbeiterinnen wieder entlasten zu können. Hinzu kommen soll noch eine halbe Stelle mit dem Schwerpunkt politische Partizipation. Die Stellenausschreibung liege zurzeit zur Unterschrift beim Bürgermeister, so Josten. Es gebe die Idee, die Ausschreibung zusammen mit der Stadt Willich zu machen, um so eine attraktivere volle Stelle anbieten zu können.

Im Ausschuss für Jugend, Soziales und Senioren des Grefrather Gemeinderates gab Joyce Brinkmann einen Einblick in die aktuelle Situation der Jugendarbeit. Die Besucherzahlen im Jugendzentrum Dingens in Grefrath schwanken im Moment. Es seien aber zuletzt wieder acht neue Jugendliche hinzugekommen, die einen Nutzervertrag unterschrieben haben. Das Dingens ist selbstverwaltet. Das heißt, dass die Jugendlichen einen Schlüssel erhalten und dort eigenständig Aktionen starten können, sich dafür aber auch verpflichten, gewisse Regeln einzuhalten. Die älteren Besucher mit den neuen zusammenzubringen, sei eine kleine Herausforderung gewesen, so Joyce Brinkmann.

Info Aktion für Jugendliche in den nächsten Wochen Einige Aktionen sind in den nächsten Wochen geplant. Am 13. Juli ab 17 Uhr steigt am Dingens die Holi Beach Party, eine Mischung aus Holi-Festival und Beach-Party, die die Jugendlichen organisiert haben. Es gibt einen DJ-Liveact, Cocktails, Grillwürstchen und Kreidebomben, mit denen die Grefrather Luft in schöne Farben getaucht werden soll. Der Eintritt kostet fünf Euro, an der Abendkasse acht Euro. Am 27. Juli ist Jugenddisco in der Albert-Mooren-Halle angesagt. Von 15 bis 18 Uhr dürfen die Acht- bis 13-Jährigen nach Herzenslust tanzen, von 19 bis 22 Uhr sind dann die 14- bis 18-Jährigen an der Reihe. Der Eintritt kostet einen Euro. Außerdem wollen die Streetworker an der Nacht der Jugendkultur teilnehmen. Ein Schwerpunkt soll dann auf sportlichen Aktivitäten liegen.

Für den Bauwagen am Spielplatz in Vinkrath hat sich auch eine neue Gruppe Jugendlicher gefunden. In den Sommerferien soll der Bauwagen entrümpelt und mit neuer Farbe versehen werden.

Joyce Brinkmann ist auch in den Pausen an der Sekundarschule unterwegs, um die Jugendlichen zu erreichen. Angebote wochentags am Nachmittag kommen heutzutage nicht mehr so gut an. Das liege auch an den langen Schulzeiten. Aktivitäten würden sich aufs Wochenende verlagern.