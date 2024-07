Nachfrage steigt Beratung für Pflegebedürftige und Angehörige in Grefrath

Wie die Gemeinde weiter mitteilt, finden die Beratungen in der Regel zu Hause bei dem oder der Betroffenen statt. Man kann sich aber auch im Büro der Seniorenberatung an der Johannes-Girmes-Straße 21 in Oedt beraten lassen. Für die Beratung wird empfohlen, einen Termin zu vereinbaren. Offene Sprechstunden für Grefrath und Oedt sind in Planung. Janssen ist erreichbar unter Telefon 02158 4080509, E-Mail: anne-marie.janssen@grefrath.de, Dammer unter Telefon 02158 4080508, E-Mail: anja.dammer@grefrath.de.