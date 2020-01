Kempen : Deutliche Mehrheit für neuen Beigeordneten Gielen im Rat

Kempen Bennet Gielen ist am Dienstagabend vom Kempener Stadtrat zum neuen Beigeordneten der Stadt gewählt worden. Der 39 Jahre alte Niederkrüchtener erhielt 28 Stimmen von CDU, FDP, Linke, Freien Wählern und dem fraktionslosen Ratsherrn Caniceus.

15 Mitglieder von SPD und Grünen stimmten gegen ihn. Gielen, der bisher noch Beigeordneter der Gemeinde Simmerath in der Voreifel ist, tritt am 1. April die Nachfolge von Michael Klee an, der im Oktober 2019 nicht mehr für eine zweite Amtszeit als Dezernent für die Bereiche Schule und Sport, Jugend sowie Soziales und Senioren bei der Stadt Kermpen wiedergewählt worden war.