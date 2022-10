Benefiz-Festival zum 60. Geburtstag : Musikalische Geburtstagsparty für Jazztrompeter Markus Türk in Oedt

Musikalische Geburtstagsparty für Jazztrompeter Markus Türk in Oedt

In der Oedter Albert-Mooren-Halle gab Jazztrompeter Markus Türk (vorn) einen Einblick in sein Schaffen. Foto: Norbert Prümen

Grefrath „Endlich 60!“ Unter diesem Motto feierte Jazztrompeter Markus Türk aus Grefrath mit einigen Musikformationen, in denen er spielt, und vielen musikbegeisterten Gästen seinen Geburtstag in der Albert-Mooren-Halle.

Markus Türk ist auf allen Bühnen zu Hause – und das seit vielen Jahren. Zu seinem 60. Geburtstag aber feierte der Jazztrompeter aus Grefrath auf heimischer Bühne. Er schenkte sich und seinen Gästen einen Abend in der Albert-Mooren-Halle mit fünf der Musikformationen, in denen er spielt, gespielt hat oder die er leitet. Etwa 250 Gäste feierten eine (nachträgliche) Geburtstagsparty mit fünf Stunden Jazz-, Swing-, Orchester- und Popmusik vom Feinsten.

Wie lange „Mekki“ Türk schon auf der Bühne steht, lässt sich an den Plakaten ablesen, die die Wände der Halle schmückten. Das älteste Plakat kündigt ein Konzert in Wien an und stammt aus den frühen 1980er Jahren. Es wirbt für den Auftritt der „Familiy 5 – Pop-Guerillas aus der BRD“. 1983 war Türk bei der Düsseldorfer Band eingestiegen und gleich mit auf eine Tournee durch Italien, Österreich und die Schweiz gegangen.