Ben Burchardt † : Die Tönisberger Bockwindmühle war sein großes Steckenpferd

Tönisberg trauert um Ben Burchardt. Foto: Wolfgang Kaiser

Tönisberg Ben Burchardt ist gestorben und wird am heutigen Samstag in einem sauerländischen Friedwald beigesetzt. Er wusste schier alles über die Technik von Mühlen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bianca Treffer

Mit der Tönisberger Bockwindmühle war in den vergangenen Jahren ein Name fest verknüpft, und zwar der von Ben Burchardt. Umso größer ist die Trauer in diesen Tagen bei vielen Tönisbergern, da heute die Beisetzung des engagierten Mannes in einem Friedwald im Sauerland stattfindet. Burchardt ist im Alter von 76 Jahren gestorben.

Burchardt war kein Ur-Tönisberger, sondern zog 2005 mit seiner Familie in den kleinen Ort. Durch sein Interesse und Engagement für den Wahl-Heimatort integrierte er sich schnell und wurde bereits ein Jahr später Mitglied im Heimatverein. Von 2009 bis 2012 war er dessen stellvertretender Vorsitzender. Auch nach seinem Rücktritt war er weiterhin für den Heimatverein tätig. Die Tönisberger Bockwindmühle wurde sein persönliches Steckenpferd. Sie lag ihm nicht nur einfach am Herzen. Einen Großteil seiner Freizeit verbrachte er damit, das Denkmal Bockwindmühle in seiner Technik und Geschichte zu erforschen.

Er wurde damit zum Ansprechpartner für das historische Bauwerk und Mühlenführer. Es war ihm ein Anliegen, sein Wissen über die Technik und die Geschichte der Mühle an Besucher weiterzugeben und damit das Interesse an dem Denkmal zu wecken. Burchardt tauchte tief in das Thema Bockwindmühle ein, nahm Kontakte zu Mühlenbauern sowie Mühlenvereinen auf und besuchte zahlreiche historische Mühlen. Das gesamte gewonnene Wissen nutzte er zugunsten der Tönisberger Bockwindmühle. Die Ergebnisse seiner Recherchen schrieb er nieder. Dies befähigte ihn, Schäden an der Bockwindmühle zu erkennen und anzumahnen, dass die Tönisberger Mühle für zukünftige Generationen erhalten bleibt.