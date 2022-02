Belgischer Jazz in Kempen : Michel Bisceglia Trio tritt in der Paterskirche auf

Kempen Das Michel Bisceglia Trio aus Belgien gastiert am Donnerstag, 10. Februar, in der Kempener Paterskirche. Die Musiker nennen ihr Programm „Blue Bird — Lyric Chamber Jazz“.

Das Jazz-Publikum darf sich am Donnerstag, 10. Februar, ab 20 Uhr auf das Michel Bisceglia Trio aus Belgien freuen. Das Programm, das das Trio in der Besetzung Michel Bisceglia (Klavier), Werner Lauscher (Bass) und Marc Lehan (Schlagzeug) in der Kempener Paterskirche präsentieren will, nennen die Musiker „Blue Bird – Lyric Chamber Jazz“.

Der Pianist, Komponist und Arrangeur Michel Bisceglia zählt zu den profiliertesten und meistbeschäftigten Musikern der belgischen Jazz-Szene. Er arbeitete mit Größen wie Randy Brecker, Toots Thielemans oder Dewey Redman, aber auch mit Künstlern außerhalb des Jazzgenres wie etwa dem bekannten belgischen DJ Buscemi. 1999 und 2002 war er nominiert als „Bester Belgischer Jazzmusiker des Jahres“. Besonders intensiv widmet er sich der Film-Musik: In den letzten zehn Jahren hat er an über 30 Filmen mitgewirkt, von denen einige bei den Filmfestspielen in Cannes und Venedig zu sehen waren. Für seine Musik zu „Marina“ erhielt er 2014 den World Soundtrack Award, mit dem er 2019 ein weiteres Mal ausgezeichnet wurde. Gemeinsam mit Hans Mullens komponierte er zudem den Soundtrack für die Netflix-Serie „Thieves of the wood“. Mit seinem Trio hat Bisceglia weltweit in Clubs wie auf Festivals gespielt, so etwa in den USA (Rochester), Südkorea (Jarasum) und Hongkong. „Blue Bird“ zeigt beide Facetten – lyrisch-kammermusikalischen Jazz mit cineastisch anmutenden Passagen, die immer wieder Raum schaffen für lang ausgesponnene Melodielinien und ausgeklügelte harmonische Themen.