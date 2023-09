Kempener Oldtimertreff Gemeinschaftsgefühl und Liebe zu alten Autos

Kempen · Knapp 200 historische Fahrzeuge waren am Wochenende beim Oldtimertreff in Kempen zu bestaunen. Erstmals fand der nicht an der Burg, sondern auf dem Gelände der Firma Auto Nagel statt.

10.09.2023, 17:00 Uhr

Alte Autos, Fachsimpelei und Gemeinschaftsgefühl: Für die Oldtimerfans in Kempen drehte sich am Wochenende alles um die alten Schätze. Foto: Norbert Prümen

Von Sonja Reinecke

Zwischen Motorengeräuschen und alten Schätzchen konnten sich Oldtimerliebhaber von Nah und Fern am Samstag, im Rahmen des Oldtimer Treffens der IG Oldtimerfreunde „Altes Blech aus Kempen“, wieder austauschen und reichlich „Benzingespräche“ führen.