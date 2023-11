Generell geht es um die Generation „48 Plus“, oder, wie es in der Veranstaltung bezeichnet wird, die „Alterspubertierenden“. Das Autorenduo Leo/Gutsch hatte diese Gruppe bereits in ihrem ersten Buch „Es ist nur eine Phase, Hase“ in den Mittelpunkt gerückt. Auch dieses Werk war bereits Thema im Lesetalk des Hospitals. Im Jahr 2019 hatte ebenfalls Stangl daraus vorgelesen und damit einen ähnlichen Erfolg verbucht, wie nun mit dem zweiten Werk der beiden Autoren.