Früherer Baggersee zwischen Kempen und St. Hubert : Verschärfte Kontrollen am Königshüttesee

Der Königshüttesee zwischen Kempen und St. Hubert in einer Luftaufnahme: Der größere Teil ist das Vereinsgewässer des Segel- und Surfclubs Kempen, der rechte Bereich und der Damm in der Mitte sind Landschaftsschutzgebiet. Foto: Heiner Deckers

Kempen Kreis Viersen, Stadt Kempen und Polizei haben sich auf ein neues Einsatzkonzept für Kontrollen am Königshüttesee verständigt. Mit dem wollen die Behörden das Problem mit den illegalen Badegästen in den Griff bekommen.

Diskutiert wurde darüber schon seit Jahren. Immerhin besteht das Problem nicht erst seit gestern. Zuletzt an den ersten warmen Tagen zu Ostern waren sie wieder da – die ungebetenen Besucher. Und die illegalen Badegäste am ehemaligen Baggersee zwischen Kempen und St. Hubert ließen sich auch nicht durch Kontrollen von Mitarbeitern des Kempener Ordnungsamtes oder von ehrenamtlichen Landschaftswächtern, die im Auftrag der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Viersen auf dem Privatgelände im Einsatz waren, von ihrem verbotenen Treiben abbringen. Der Königshüttesee wird seit etwa 25 Jahren von so genannten Wildschwimmern bevölkert, immer dann, wenn das Thermometer über die 25-Grad-Marke steigt.

Dabei ist das Betreten des Geländes verboten und das Schwimmen in dem bis zu 30 Meter tiefen See lebensgefährlich. Das Areal des ehemaligen Baggersees ist Privatgelände der Firma Klösters, die die Flächen einst ausgekiest und später renaturiert hat. Dabei entstanden zwei Seen. Den größeren Teil im Westen hat der Segel- und Surfclub (SSC) Kempen von Klösters gepachtet, um dort Wassersport zu betreiben. Das Vereinsgelände am Seeufer gehört dazu. Die Mitglieder ärgern sich seit Jahren darüber, dass im Bereich des großen Damms, der die beiden Seehälften trennt, und am kleineren See regelmäßig illegale Badegäste auftauchen. Sie zerstören Zäune, klettern über verschlossene Tore und nisten sich für ihren Aufenthalt regelrecht ein. Immer wieder hinterlassen sie Müll, den der Privateigentümer entsorgen lassen muss. Die Firma Klösters hatte vor Jahren einen privaten Sicherheitsdienst damit beauftragt, das Areal zu sichern. Doch auch das half nichts, denn die „Wildschwimmer“ ignorierten die Anweisungen der Wachleute, drohten ihnen sogar Prügel an.

Mitarbeiter des Ordnungsamtes kontrollieren illegale Besucher am Ufer des ehemaligen Baggersees. Foto: Wolfgang Kaiser

Info Vierstufiges Konzept für die Kontrollen Neben Spontankontrollen bei keinem ausgesprochenen Badewetter (Stufe 1) und Kleinkontrollen bei Badewetter außerhalb der Schulferien an Wochenenden (Stufe 2) sieht das Einsatzkonzept zwei weitere Formen der Großkontrollen bei gutem oder hervorragendem Badewetter vor. Die ordnungsbehördlichen Maßnahmen reichen von Belehrung über Bußgeld bis Anzeige wegen Hausfriedensbruchs. Bei einer erweiterten Großkontrolle (Stufe 4) sollen drei Gruppen mit jeweils mindestens fünf Beamten auf dem Gelände kontrollieren. Die Zugänge werden zusätzlich bewacht, damit niemand das Gelände verlassen und sich dadurch der Kontrolle entziehen kann. Außerdem sollen geparkte Fahrzeuge – vor allem an der B 509 (Hülser Straße) – abgeschleppt werden.

Auch Versuche von städtischem Ordnungsamt, von Naturschutzbehörden und Polizei, die Lage in den Griff zu bekommen, halfen jedes Jahr nur begrenzt. Denn an heißen Tagen waren die illegalen Badegäste immer wieder da. Viele kommen aus dem Umland. Das zeigen die Kennzeichen der vielen Fahrzeuge, die verbotenerweise auf dem Grünstreifen entlang der Hülser Straße oder an der Bellstraße in St. Hubert geparkt werden. Aber auch viele Fahrräder stehen an den Zäunen, was eher darauf hindeutet, dass auch Kempener oder Hülser den See zum Schwimmen und Sonnenbaden nutzen.

Wichtig: Der Bereich um den kleineren See und der Damm zwischen beiden Gewässern sind als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen. Hier haben sich seltene Vogelarten angesiedelt. Und die illegalen Besucher stören die Vögel beim Brüten und bei der Aufzucht ihrer Jungen. Das ärgert vor allem die Naturschützer, die sich seit Jahren um das Gelände kümmern. Hier arbeiten SSC Kempen und Naturschutzbund (Nabu) seit Langem zusammen. Die Biologische Station Krickenbecker Seen will der Tier- und Pflanzenwelt am ehemaligen Baggersee neue Entwicklungschancen geben.

Wenn es in den nächsten Tagen wieder sommerlich warm wird, werden mit großer Wahrscheinlichkeit auch die „Wildschwimmer“ mit Sack und Pack wieder am Königshüttesee auftauchen und dort Party machen. Doch nun erwartet sie im Falle des Falles eine neue Strategie der Behörden. Denn nach jahrelanger Kritik, das Problem nicht wirklich in den Griff zu bekommen, hatte Landrat Andreas Coenen bereits im vergangenen Sommer angekündigt, bis zur Saison 2020 ein neues Einsatzkonzept der Ordnungsbehörden auf den Weg zu bringen. Und dieses Konzept steht nun. Kreis Viersen, Stadt Kempen und Polizei haben sich darauf verständigt.

Mit umfangreichen Kontrollen will man künftig gegen das verbotene Treiben am See vorgehen. Das Einsatzkonzept ist abgestuft. Das Konzept der Behörden reicht je nach Wetterlage von kleineren Spontankontrollen durch Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadt Kempen, bei denen die Polizei bei Bedarf hinzugerufen wird, bis hin zu Großkontrollen mit mindestens 20 Beamten des Ordnungsamtes und der Polizei.

Dabei werden Verstöße wie Parken außerhalb eingerichteter Stellplätze, Lagern, Grillen, Baden, Feuer machen oder Müll hinterlassen geahndet. „Zu den Maßnahmen gehören Verwarnungen (in einfachen Fällen bei Ersttätern), Bußgelder, Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs, Platzverweise und Strafanträge, Abschleppaktionen von Autos im großen Stil sowie Verkehrskontrollen“, erläutert Kreissprecherin Anja Kühne. Der Stufenplan basiere auf einer Analyse der Vorgänge am Königshüttesee im vergangenen Sommer durch eine gemeinsame Arbeitsgruppe des Kreises Viersen, der Stadt Kempen und der Polizei. „Die Auswertung der Vorgänge aus dem letzten Jahr hat gezeigt, dass sich einige Bürger offensichtlich mit einer Mischung aus Rücksichtslosigkeit und Selbstverständlichkeit sowie ohne jedes Unrechtsbewusstsein über die bestehenden Verbote und nicht zuletzt über die Rechte des Eigentümers hinwegsetzen“, erklärt Kreisdirektor Ingo Schabrich.