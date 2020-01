Behinderungen von Löscharbeiten : Polizei prüft Vorfälle in Grefrath

Polizei prüft Vorfälle in Grefrath

Grefrath Die Polizei prüft die Vorfälle, die in der Silvesternacht zu Behinderungen der Löscharbeiten der Freiwilligen Feuerwehr geführt haben. Mitglieder der Wehr waren auf ihrem Weg zum Gerätehaus und später der Löschzug beim Einsatz von Passanten behindert und mit Silvesterraketen beschossen worden.

Beim Einsatz an der Ecke Stadion-/Schanzenstraße, zu dem die Feuerwehr kurz nach Mitternacht gerufen wurde, flogen Silvesterraketen an den Wehrleuten vorbei in die Einsatzstelle. Ein Heckenbrand, den die Feuerwehr löschen musste, war wahrscheinlich durch unsachgemäßen Umgang mit Silvesterfeuerwerk ausgelöst worden. Bei der Feuerwehr ist man über die Vorfälle alles andere als erfreut. Wehrführer Hans Konrad Funken sprach von einer gewissen Gleichgültigkeit der Passanten, die ihn sehr störe.