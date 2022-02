Grüne wollen E-Mobilität fördern : Sollen E-Autos in Kempen wieder kostenfrei parken dürfen?

Die Zahl der zugelassenen E-Autos und Hybridfahrzeuge ist im Kreis Viersen in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Foto: dpa Foto: dpa-tmn/Zacharie Scheurer

Kempen Der Ausschuss für Ordnung und Rettungswesen in Kempen beschäftigt sich im März mit der Frage, ob Fahrer von E-Autos für zwei Stunden keine Parkgebühr zahlen müssen. Dazu müsste die neue Parkgebührenordnung, die seit Jahresbeginn in Kraft ist, geändert werden.

Ob E-Autos in Kempen bald wieder kostenfrei für zwei Stunden auf öffentlichen – und eigentlich gebührenpflichtigen – Parkplätzen stehen dürfen, wird am Montag, 7. März, die Politik beschäftigen. Das Thema steht im Ausschuss für Ordnung und Rettungswesen auf der Tagesordnung. In Kempen gab es diese Regelung, seit die Grünen 2015 beantragt hatten, elektrisch betriebene Fahrzeuge auf den öffentlichen Parkplätzen von den Gebühren zu befreien.

Mit der neuen Parkgebührenordnung, die seit Jahresbeginn 2022 in Kraft ist, änderte sich das: Denn in der neuen Satzung nicht enthalten war die Gebührenbefreiung für E-Autos für zwei Stunden, deren Fahrer dazu nur die Parkscheibe einlegen mussten. Und weil die neue Gebührenordnung die Befreiung für E-Autos nicht mehr vorsah, ließ die Stadt auch die entsprechenden Schilder auf öffentlichen Parkplätzen abmontieren. Das wollten die Grünen so nicht stehenlassen: Sie beantragten für die Ausschusssitzung, dass die Verwaltung den Beschluss von 2015 rechtskonform umsetzt und in die aktuell erlassene Gebührenordnung einfügt. Denn an der Begründung von damals habe sich bis heute nichts geändert, sagte der Stadtverordnete Rene Heesen im Gespräch mit unserer Redaktion: „Wir sehen nicht, dass E-Autos schon so weit Normalität sind, dass man keine Anreize mehr braucht. Dazu können wir als Stadt nur in geringem Maße beitragen, aber das ist eine Möglichkeit.“