Kempen : Beatles-Lieder in der Paterskirche, ganz ohne Instrumente vorgetragen

Kempen „Rock 4“ überzeugte sein Publikum allein mit ihren Stimmen. Vorwiegend erklangen spätere Produktionen, der Schwerpunkt lag auf dem Album „Abbey Road“.

Wenn in den 1960er Jahren die Beatles ihre Konzerte gaben, dann ging es rund. Für die Polizei hieß es nicht selten Großeinsatz. Nicht alle Räumlichkeiten überstanden die Auftritte unbeschädigt. So war es erwartungsgemäß nicht, als jetzt „Rock4“ in Kempen an die Beatles erinnerte. Zwar war die Begeisterung in der voll gefüllten Paterskirche groß. Aber es ging doch, wie es sich gehört, alles sehr gesittet zu. Auch musikalisch war Entscheidendes anders – und dann auch wieder nicht. Bei den Beatles gehörten zum Singen auch Schlagzeug, E-Gitarren und E-Bass dazu, Rock4 singt dagegen a cappella. Und trotzdem schienen Instrumente im Einsatz zu sein. Anfangs mochte man noch glauben, ein gezupfter Bass und Schlaginstrumente würden mit Play-Back eingespielt. Doch bald wurde bald klar, dass das, was nach Instrumenten klang, auch mit Stimmen produziert wurde.