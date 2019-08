Amberbaum : Gemeinde pflanzt Baum zur Erinnerung an Schmitz

Kempen Ein Amber-Baum soll künftig neben der Kirche St. Josef in Kamperlings an den früheren Pfarrer erinnern.

In Erinnerung an den beliebten früheren Pastor von St. Josef in Kempen-Kamperlings, den im Mai verstorbenen Heiner Schmitz, wird am Samstag, 24. August, an der Kirche am Eibenweg ein Baum gepflanzt werden. Domkapitular Schmitz war zuletzt Regionalvikar in Krefeld.