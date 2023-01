Beitrag zum Klimaschutz Bauhof ist jetzt auf E-Lastenrädern vor Ort

Nun sollen die Räder eingesetzt werden, wenn die Mitarbeiter beispielsweise zur Kontrolle in der Gemeinde unterwegs sind: auf Spielplätzen oder Radwegen, Fußwegen, Straßen, die sich in der Obhut der Gemeinde befinden. Oder um den Baumbestand zu begutachten. Mit an Bord sind dann benötigtes Werkzeug – zumindest für den kurzfristigen, schnell zu erledigenden Einsatz. „Und ein Laptop“, wie Daniel Thönes erklärt. So könne man direkt vor Ort mögliche Schäden dokumentieren. Aus diesem Grund müsse der Kasten auch wasserdicht sein. „Wir haben uns gezielt beraten und uns mehrere Modelle zeigen lasen“, sagt Thönes. Schließlich habe man sich genau für dieses Modell entschieden, „schon, weil es gut zu handhaben ist.“ Schöner Nebeneffekt: Die Räder sind in den Farben des Bauhofs gehalten. Eine Alternative stand bei der Auswahl noch im Raum. Dabei wäre der Lastkasten nicht vorn, sondern zwischen Vorderrad und Lenker montiert gewesen. Aus Gründen der Sicherheit habe man sich jedoch dagegen entschieden. Denn bei einer Ausfahrt sei der vorbeifließende Verkehr wegen der Länge des Rades nicht gut beobachtbar gewesen.