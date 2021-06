Isaak-Kounen-Straße : Baugebiet im Kempener Süden ist komplett

Kempen Der Endausbau der Isaak-Kounen-Straße im Süden der Stadt ist fertiggestellt. Die Maßnahme kostete rund 600.000 Euro. Jetzt geht der Blick auf die Entwicklung im Kempener Westen.

Nach anderthalb Jahren ist der Endausbau der Isaak-Kounen-Straßen im Kempener Süden abgeschlossen. Damit ist nun auch der letzte Teil des Baugebiets An der Kreuzkapelle fertiggestellt. Die Baukosten lagen bei 590.000 Euro, ausgeführt wurden die Arbeiten von der Firma Dohmen aus Übach-Palenberg. Insgesamt wurden für den Straßenbau 1200 Quadratmeter Fahrbahn in Asphaltbauweise erstellt, 215 Quadratmeter Radweg asphaltiert, 4100 Quadratmeter gepflastert, 23 Straßenlaternen aufgestellt, 1100 Meter Rinnen eingebaut, 1700 Meter Bordsteine gelegt und 15 Baumgruben eingerichtet.

„Das ist die letzte Straßeneröffnung im Kempener Süden“, sagte Bürgermeister Christoph Dellmans (parteilos) am Mittwoch bei einem Ortstermin. „Ich hoffe, ich kann in zehn Jahren auch im Kempener Westen sagen, dass der letzte Bauabschnitt fertiggestellt ist.“ Die Entwicklung des Kempener Südens sei für die beteiligten Ämter bei der Stadtverwaltung „ein Mammutprojekt“ gewesen, so Dellmans. Er erinnerte sich an die Anfänge, als das St.-Peter-Stift zunächst allein da stand, ohne weitere Wohnhäuser ringsum. „Die Ereignisse wiederholen sich“, stellte Dellmans schmunzelnd mit Blick auf die Planung für den Kempener Westen fest: Zunächst sollen am Schmeddersweg zwei Seniorenheime errichtet werden, die Wohnhäuser sollen folgen.