Wohnen in der Gemeinde Grefrath Baugrundstücke in Oedt werden ab Juni vermarktet

Die Vermarktung der gemeindlichen Baugrundstücke für die Bebauung mit Doppelhaushälften und frei stehenden Einfamilienhäusern im Baugebiet Färberstraße in Grefrath-Oedt beginnt am Montag, 5. Juni. Das teilte die Gemeinde Grefrath mit. Der Vergabeprozess werde erstmals digital durchgeführt. Dadurch habe die Gemeinde die Möglichkeit, Interessenten transparent, schnell und unbürokratisch alle wichtigen Informationen im Zusammenhang mit dem Baugebiet bereitzustellen. Das mache die Gemeinde zum Vorreiter in der Region auf diesem Gebiet.