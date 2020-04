Unternehmen trotzt der Krise : Bauer Funken hofft auf die Grillsaison

Kempen Der Convenience-Hersteller aus Kempen trotzt der Krise. Der Verkaufsladen ist geöffnet — es gelten besondere Sicherheitsvorkehrungen.

Im Lädchen von Bauer Funken am Industriering Ost im Kempener Gewerbegebiet sind Abstandsmarkierungen auf dem Boden, die Mitarbeiter an den Kassen sitzen hinter Kunststoffscheiben aus Acrylglas, am Ein- und Ausgang steht Desinfektionsmittel bereit. Georg Funken hat wie viele Läden, die derzeit geöffnet haben dürfen, die Hygienemaßnahmen in seinem 300-Mann-Betrieb und auch beim Direktverkauf verstärkt. Nur fünf Personen dürfen maximal zu den Produkten in den Kühlraum. Normalerweise sind Großkunden sein Kerngeschäft. „Die Stimmung ist schon angespannt, die Anfragen kommen schleppend“, erzählt der 67-Jährige, der 1985 in Eigenregie mit der Convenience-Herstellung in Kempen begonnen hat.