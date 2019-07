Kempen : Straßensperrungen in Kempen

Kempen Auf der Moorenringgasse und der Thomasstraße stehen Bauarbeiten statt. Autofahrer müssen eine Umleitung fahren. Die Verwaltung bittet um Verständnis.

(hd) Die Firma Hamelmann wurde von der Stadt Kempen beauftragt, Leerrohre für den Lichtwellenleiter zur Anbindung der neuen Rathäuser an der Schorndorfer Straße zu verlegen. Daher stehen vom 31. Juli bis zum 14. August auf der Thomasstraße zwischen Burgring und der Straße Am Bahnhof Tiefbauarbeiten an. Die Fahrbahn im diesem Bereich wird für den Durchgangsverkehr gesperrt. Während der Bauzeit erhalten Anlieger des Parkplatzes bei der Postbank, sowie Anlieger des Parkplatzes zwischen Burgring 73 und Thomasstraße 18 Zufahrt über den Moorenring. Alle übrigen Anlieger bekommen eine Zufahrt über die Straße Am Bahnhof.

Die Nutzung der Gehwege im jeweiligen Bauabschnitt in diesem Bereich wird während der Bauzeit eingeschränkt, der Fußgängerverkehr wird entsprechend auf den jeweils gegenüberliegenden Gehweg umgeleitet. Das Parken in den Längsparkplätzen vor den Hausnummern 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6 und 4 ist während der gesamten Bauzeit nicht möglich. Eine Umleitung über Am Bahnhof / St. Huberter Straße / Hülser Straße / Moorenring wird für die Bauzeit eingerichtet. Für Rückfragen stehe Sam Ghafoori vom Tiefbauamt der Stadt Kempen unter Telefon 02152/9174062 zur Verfügung.