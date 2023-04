Bauarbeiten in St. Hubert Straßen und Kanäle werden bis Ende 2024 erneuert

Im Anschluss beginne ein kompletter Straßenendausbau im Auftrag des Tiefbauamtes, teilte die Stadt mit. Am Montag werden an der Kreuzung Schauteshütte/Erkesweg die Arbeiten aufgenommen. Von dort aus beginnt der erste Teilabschnitt an der Einmündung Hunsbrückstraße vorbei bis zur Hälfte der Einmündung in den Pinsweg. Hier folgt im Anschluss der zweite Bauabschnitt in Richtung Blumenweg, anschließend ein weiterer dritter und vierter Bauabschnitt in Richtung An Steinen.