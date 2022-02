„Kinderreich“ in Grefrath : Baubeginn für Kita am Haffmansfeld

Grefrath Der Einzug in den 736 Quadratmeter großen Neubau ist für September geplant. Im Oktober soll das Betreuungsangebot beginnen. Dabei werden auch inklusive Plätze angeboten.

Der Bedarf an Plätzen in Kindertagesstätten ist in der Gemeinde Grefrath ebenso groß wie in vielen anderen Städten und Kreisen in Nordrhein-Westfalen. Für Entlastung wird ab Oktober 2022 die neue Kindertagesstätte „Kinderreich“ der Vianobis im Neubaugebiet am Haffmansfeld sorgen. Noch früher, als Bürgermeister Stefan Schumeckers (CDU) es im Herbst 2021 in Aussicht gestellt hatte, beginnen die Arbeiten für das neue Gebäude auf der ehemaligen Friedhofserweiterungsfläche an der Wankumer Landstraße/An der Plüschweberei jetzt. Der Einzug in den 736 Quadratmeter großen Neubau ist für September geplant, das Betreuungsangebot soll ab Oktober starten.