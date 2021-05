Unterweidener Straße in Kempen : Bauarbeiten dauerten wegen Regen länger

Kempen Schnee, Frost und Regen sorgten zu Jahresbeginn dafür, dass die Arbeiten an der Unterweidener Straße nicht so schnell vonstatten gingen wie geplant.

Die Arbeiten an der Unterweidener Straße (K23) zwischen Krefelder Weg (K11) und Hülser Straße (B509) sollen in den kommenden Tagen abgeschlossen werden. Das teilte der Kreis Viersen auf Anfrage mit. Begonnen hatten die Arbeiten am 6. Januar, eigentlich waren drei Monate für diesen ersten Bauabschnitt vorgesehen.

Der Kreis Viersen will die Unterweidener Straße in den kommenden anderthalb Jahren bis St. Hubert erneuern, dafür sind mehrere Bauabschnitte vorgesehen. Das Bauprojekt an der K23 sei das derzeit umfangreicheste Straßenbauprojekt des Kreises, teilte der Kreis mit. Neben den üblichen Arbeiten an Oberflächen und Tragschichten müssetn umfangreiche Arbeiten an der Kanalisation (über 300 Meter) sowie an der Grabenentwässerung vorgenommen werden, was laut Bauzeitenplan in rund drei Monaten hätte realisiert werden sollen.