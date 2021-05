Ludwig-Jahn-Straße in Kempen : Bauarbeiten dauern ein halbes Jahr länger

Die Kempenerin Corinna Rund fragt sich, warum die Arbeiten an der Ludwig-Jahn-Straße so lange dauern. Die Straße wird von vielen Schülern genutzt, die zum Thomaeum oder zur Gesamtschule wollen. Foto: Prümen Foto: Norbert Prümen

Kempen Seit September wird an der Ludwig-Jahn-Straße in Kempen gearbeitet. Anwohner fragen sich, warum die Arbeiten dieser kurzen, aber gerade für Schüler so wichtigen Straße so lange dauern. Was die Bäume damit zu tun haben.