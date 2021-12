Niers-Express zwischen Geldern und Kempen : Strecke des RE 10 wird 2022 modernisiert

Der Niers-Express RE 10 hält am Kempener Bahnhof. Foto: Norbert Prümen

Kempen Für umfangreiche Arbeiten an der Bahnstrecke müssen sich Pendler wieder auf Ersatzverkehr einstellen. Dann soll die „Leidenszeit“ der Pendler, wie der SPD-Bundestagsabgeordnete Udo Schiefner betonte, vorbei sein.

Auf der Strecke des Niersexpress RE 10 zwischen Kleve und Kempen geht die Modernisierung voran: Auf dem Abschnitt zwischen Kleve und Geldern fahren nach mehrmonatiger Sperrpause jetzt wieder die Züge. Auf dem Streckenabschnitt wurden nach Informationen der Deutschen Bahn die fünf Technikmodule für die Zugsteuerung in Kleve, Bedburg-Hau, Goch, Weeze und Kevelaer errichtet. Außerdem wurden 28 Bahnübergänge modernisiert und rund 75 Kilometer Kabel verlegt. Die Fahrdienstleiter werden die Züge auf diesem Streckenabschnitt künftig digital steuern. Wie die Bahn mitteilte, profitieren die zahlreichen Pendler nach der langen Zeit des Schienenersatzverkehrs nun von einem zuverlässigeren Schienennetz und Betriebsablauf.

Der Verkehrspolitiker Udo Schiefner aus Kempen, SPD-Bundestagsabgeordneter für den Kreis Viersen, wertet die Inbetriebnahme des ersten Abschnitts im „Schnellläuferprogramm“ der Deutschen Bahn, mit dem die in die Jahre gekommene Technik im Rekordtempo modernisiert wird, als gutes Signal: „Wir haben der Bahn vom Bund 500 Millionen Euro allein für 2020 und 2021 für die Erneuerung der Strecken zur Verfügung gestellt. Gut, dass jetzt davon Geld bei uns am Niederrhein ankommt und gut, dass das offenbar mit Tempo geschieht,“ so Schiefner.