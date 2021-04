Wieder Bauarbeiten auf der RE10-Strecke : Niersexpress wird wieder nach Duisburg geleitet

Der RE10 hält auch am Kempener Bahnhof. Foto: Norbert Prümen

Kempen Bahnfahrer kennen diese Art der Einschränkung bereits. Schon mehrfach wurde der Niersexpress (RE10) nach Duisburg umgeleitet. Die aktuelle Maßnahme wird bis Freitag, 21. Mai, andauern.

Nutzer des Niersexpress (RE10) nach Düsseldorf und aus Richtung der Landeshauptstadt nach Kempen müssen ab Freitag, 23. April, mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Grund sind Bauarbeiten im Streckenabschnitt zwischen Meerbusch-Osterath und Krefeld-Oppum. Zwischen diesen beiden Halteorten wird ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen eingerichtet. Das betrifft allerdings nur Bahnkunden, die von Kempen nach Osterath oder von dort zurück in Richtung Kleve fahren wollen.

Wer den Hauptbahnhof in Düsseldorf erreichen muss, wird über Duisburg umgeleitet, eine Nutzung des SEV würde ab Oppum in die Irre führen, informiert die Nordwestbahn. In Duisburg werden die Fahrgäste gebeten, das Nahverkehrsangebot zwischen Duisburg und Düsseldorf zu nutzen. Für den Rückweg von Düsseldorf nach Kempen gilt das gleiche Prozedere.