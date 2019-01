Was wichtig wird in diesem Jahr: : Die Bäder bleiben ein heißes Thema

Die Diskussion um das Freibad wird die Grefrather durch das Jahr begleiten. Foto: Kaiser, Wolfgang (wka)

Grefrath Alle Parteien in Grefrath sind sich einig: In Sachen bezahlbarer Wohnraum muss etwas passieren. Wichtig ist außerdem die Schaffung neuer Gewerbeflächen. Der finanzielle Spielraum ist etwas größer geworden.

Von Heiner Deckers

In Grefrath gibt es auch im neuen Jahr eine Menge zu tun, Politik und Verwaltung sind gefordert. In den Parteien beziehungsweise Fraktionen gibt es jedoch einen durchaus optimistischen Grundton. Was vor allem daran liegt, dass der finanzielle Spielraum der Gemeinde nach dem Wegfall des Haushaltssicherungskonzepts ein wenig größer geworden ist.



Bauen und Sanieren Für die CDU sind verschiedene Maßnahmen in Sachen Infrastruktur (Straßen, Gebäude) wichtig. Man müsse bei allen Baugebieten die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum im Auge haben. In den Augen der SPD dürfe man das nicht dem Profitstreben von Investoren überlassen, sondern müsse durch kreative Bauleitplanung mehr Einfluss nehmen als früher. Man brauche eine langfristige Strategie für bezahlbaren Wohnraum. Erste Maßnahmen an Nordstraße/Neustraße, Bahnstraße und Reinersbach seien bereits auf dem Weg. Die SPD setzt sich ebenso wie die FDP und die Grünen für die schnelle Ausweisung neuer Gewerbegebiete ein. „Grefrath braucht Arbeitsplätze“, betont Bernd Bedronka, stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Die seien im Mittelstand eher zu erwarten als bei international gesteuerten Großunternehmen ohne lokalen Bezug. Andreas Sonntag (Grüne) ist es wichtig, für die Rathäuser eine vernünftige Lösung zu finden. Das Konzept mit den zwei Standorten verursache unnötig hohe Kosten, die Bürger erwarteten eine moderne und effiziente Verwaltung. Wilma Hübecker kündigte an, die CDU werde sich um die räumliche Situation der Mitarbeiter im Rathaus Grefrath kümmern. Werner Mülders (FDP) spricht neben einer Sanierung der Rathäuser für gemeinsame sanitäre Anlagen für die Burg Uda und den Wohnmobilstellpatz aus. Bei Bädern und Eisstadion müsse man vor dem Eintritt größerer Schäden in neue Technik investieren. Für alle Parteien wichtig ist die Fortführung des Integrierten Stadteilkonzepts für Oedt.



Kindergärten Wegen der gestiegenen Geburtenzahlen und des Zuzugs von Familien fehlen Kindergartenplätze. Für Oedt gebe es bereits Planungen, betont Wilma Hübecker, an weiteren Plätzen gelte es noch zu arbeiten. So auch die SPD, die sich außerdem für Beitragsfreiheit ausspricht. Vorausschauende Planung sei angesagt: „Das ständige Nachbessern und Hinterhergerenne bei jährlich neuen Zahlen muss aufhören“, sagte die neue Vorsitzende Jessica Steinmüller. Auch die Grünen sehen hier dringenden Handlungsbedarf.



Schulen Alle sind sich einig, dass die Sekundarschule gestärkt werden muss, besonders bei der räumlichen Situation. Für die SPD ist besonders die Zusammenarbeit mit den Nachbarkommunen wichtig, nach der Klasse 10 sei ja nicht Schluss. Technisch seien die Schulen, so Andreas Sonntag, durch die Mittel aus „Gute Schule 2020“ gut aufgestellt.



Finanzen So sehr sich die Politik auch mit investiven Maßnahmen und der Erfüllung von (durchaus berechtigten) Bürgeranliegen beschäftigt, ist weiterhin Maß halten angesagt. „Bei all diesen Planungen dürfen wir die Finanzsituation der Gemeinde nicht aus den Augen verlieren und müssen weiterhin mit entsprechender Haushaltsdisziplin agieren“, sagte die CDU-Fraktionsvorsitzende Wilma Hübecker. Licht am Ende des Tunnels sieht Andreas Sonntag – „nicht mehr, aber auch nicht weniger“. Man müsse danach trachten, die Ausgleichsrücklage wieder auf den Stand von sechs Millionen Euro auffüllen, damit unvorhergesehene Ausgaben nicht wieder zurück ins Sicherungskonzept führen.

Alle sind sich vollkommen einig, dass das Grefrather Rathaus dringend saniert werden muss. Foto: Manfred Baum