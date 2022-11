Tourauftakt im Eisstadion in Grefrath : Blick hinter die Kulissen bei „Holiday on Ice“ gewinnen

Bevor „Holiday on Ice“ in Grefrath starten kann, erfolgt der umfangreiche Aufbau von Licht-, Video-, Ton-, und Pyrotechnik. Foto: Norbert Prümen

Grefrath In Grefrath haben die Vorbereitungen für „Holiday on Ice“ begonnen. Bevor die Show „A New Day“ starten kann, muss viel Technik aufgebaut werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im Eissport- und Eventpark in Grefrath haben die Proben für „Holiday on Ice“ begonnen. Am Samstag und Sonntag, 19. und 20. November, ist die aktuelle Show „A New Day“ im Eisstadion zu sehen, von Grefrath aus geht die Show dann auf Tour. Wie aufwendig solch eine Produktion ist, zeigen die Macher am Dienstag, 8. November, bei einer Backstage-Führung. Ein Leser oder eine Leserin der Rheinischen Post hat die Möglichkeit, für diese Führung zwei Karten zu gewinnen.

Mit sieben 40-Tonner-Lkw wurden Technik, Kulissen, Kostüme und Requisiten bereits nach Grefrath gebracht – eine über 50-köpfige Crew ist mit dem Aufbau für die Show beschäftigt. Einer der Vorteile in der Grefrather Halle: Das Eis ist schon da. In den meisten Veranstaltungshallen wird die Eisfläche extra für „Holiday on Ice“ angelegt. In Grefrath kann die vorhandene Eisfläche genutzt werden.

Bevor auf dem Eis jedoch Pirouetten, Sprünge und spektakuläre Performances gezeigt werden, werden Licht-, Video-, Ton-, und Pyrotechnik aufgebaut. Die gesamte Technik ist an schweren Metallkonstruktionen befestigt, die unter das Hallendach gezogen werden. Die dynamischen Scheinwerfer werden von sechs Beleuchtern hoch über dem Eis an der Decke gesteuert. Zudem gibt es in der Show mehr als 230 Scheinwerfer und bewegliche Lichtelemente. Allein das Einleuchten und Programmieren der Technik dauert rund fünf Stunden.

Das Herzstück der Show „A New Day“ sind drei bespielbare Leinwandelemente, die im hinteren Teil der Bühne und über der Mitte der Eisfläche installiert sind. Sie sind beweglich und bestehen aus einzelnen LED-Panels. Weitere zentrale Bühnenelemente sind der LED-Vorhang, der die komplette Eisfläche umgibt, und ein LED-Zylinder mittig über dem Eis, der sich von der Decke bis auf die Eisfläche fahren lässt. „Durch diese aufwendige Lichttechnik wird die Show zu einer atemberaubenden 360-Grad-Inszenierung“, kündigt Jan Lankes vom Eissport- und Eventpark an. Die Zuschauer spürten von jedem Platz aus „die mitreißende Energie und die unvergleichliche Dynamik.“

Gewinnen Gemeinsam mit der Rheinischen Post kann ein Leser mit Begleitung am Dienstag, 8. November, 17 Uhr, in Grefrath einen Blick hinter den Bühnenvorhang von „Holiday on Ice“ werfen und einen Einblick in die Show-Welt von „A New Day“ bekommen. Im Anschluss gibt es einen Sektempfang und ein einzigartiges „Dinner on Ice“. Schicken Sie uns bis Sonntag, 6. November, 24 Uhr, eine E-Mail an kempen@rheinische-post.de mit Name, Adresse und einer Telefonnummer, unter der wir Sie erreichen können. Viel Glück!

(biro)