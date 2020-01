„BaCa“-Weihnachtsparty : Gäste spenden reichlich Kekse für einen guten Zweck

Silke Langner, Organisatorin der „BaCa“-Kekse-Party, übergibt Spenden an Eckhard Klausmann. Foto: Privat

Grefrath Die Party „Kekse statt Kohle“, organisiert von Silke Langner von der früheren Kaldenkirchener Szene-Kneipe „Bahnhofscafé“ – kurz „BaCa“ –, am Ersten Weihnachtstag in der Albert-Mooren-Halle in Oedt war ein voller Erfolg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wer Kekse dabei hatte und diese spendete, hatte als Besucher freien Eintritt. Und die Besucher gaben reichlich: Insgesamt 14 Säcke voll mit Keksen kamen zusammen.