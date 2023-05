Ohne Bewährung Baby geschüttelt: Haftstrafe für Kempener

Am Krefelder Amtsgericht ist kürzlich das Urteil gegen einen 38-jährigen Kempener gefallen. Er erhielt wegen gefährlicher Körperverletzung eine Freiheitsstrafe in Höhe von einem Jahr und zehn Monaten ohne Bewährung. Konkret hatte die Staatsanwaltschaft dem Mann vorgeworfen, im Juni 2020 seinen zu diesem Zeitpunkt zweieinhalb Monate alten Sohn in der gemeinsam bewohnten Kempener Wohnung so heftig geschüttelt zu haben, dass der Kopf des Säuglings in Rotation geraten und unkontrolliert vor- und zurückgeschlagen sei. Hierdurch wurde laut Anklageschrift bei dem Baby ein massives Schütteltrauma ausgelöst. Bei späteren Untersuchungen seien ein subdurales Hämatom sowie Einblutungen im Bereich des Augenhintergrundes festgestellt worden. Zum Glück habe sich der Kleine auf der Intensivstation eines Krefelder Klinikums erfreulich gut erholt. Allerdings seien starke Blutungen im Bereich des Augenhintergrunds verblieben. Der bereits wegen Körperverletzung vorbestrafte Kempener hatte sich geständig eingelassen; er sei „mit der Situation überfordert gewesen“. Die Staatsanwaltschaft forderte in ihrem Plädoyer zwei Jahre ohne Bewährung. Die Verteidigung bat indes um eine Bewährungsstrafe in Höhe von einem Jahr und sechs Monaten. Der Verurteilte hat gegen das Urteil Berufung eingelegt.