Baby der Woche : Lucy ist das Neujahrsbaby

Kempen Besser hätte das Jahr nicht losgehen können“, meint die glückliche Dreifach-Mama Jennifer Hegger (28). Tochter Lucy Nicole Hegger kam pünktlich zum Start ins neue Jahrzehnt am 1. Januar um 5.54 Uhr mit 3360 Gramm und 51 Zentimetern zur Welt.

„Sie war ein Wunschkind“, so die Eltern Jennifer und Rene Hegger (35) aus Tönisvorst.

Die älteren Geschwister Liam-Noel (8) und Merle (2) haben den Familienneuzugang im Hospital zum Heiligen Geist in Kempen natürlich schon gebührend begrüßt. Die Silvesterpartys werden dann später gleichzeitig die Geburtstagsfeier der Jüngsten im Bunde sein. „Unsere Familienplanung ist nun abgeschlossen“, sagen die Eltern. Verheiratet ist das Paar seit 2017, liiert sind die beiden seit dem 14. Januar 2014 – wieder so ein schönes Datum. Und Tochter Merle hat am 1. Weihnachtsfeiertag Geburtstag.