Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Grefrath : B 509 wird nach Unfall gesperrt

Grefrath Bei einem Unfall auf der B 509 in Höhe des Flugplatzes Niershorst sind am Sonntag mehrere Menschen verletzt worden. Kurz vor 17 Uhr wurden Feuerwehrleute und Rettungskräfte alarmiert, rund 80 Helfer waren im Einsatz.

Zunächst ging man davon aus, dass Menschen in den beiden beteiligten Pkw eingeklemmt wären, was zum Glück nicht der Fall war. Fünf Personen saßen in den beiden Autos, berichtete die Freiwillige Feuerwehr Grefrath.