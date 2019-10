Azubi-Wettbewerb : Gebäudereiniger: Arbeit in luftiger Höhe

Da muss man schon schwindelfrei sei: Außenreinigung der Fenster in luftiger Höhe. Foto: Norbert Prümen

Neersen Die vier besten Auszubildenden aus NRW traten gegeneinander an. Nach fünf Stunden setzte sich Dominik Gens aus Herdecke durch.

Ausrichter ist die Gebäudereiniger-Innung Mittlerer Niederrhein gemeinsam mit dem Landesinnungsverband NRW. „Mit dem Wettbewerb möchten wir die umfangreichen Ausbildungsleistungen des Handwerks, die in der Öffentlichkeit häufig gar nicht bekannt sind, präsenter machen“, sagt Siegfried Bastians, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger und Organisator des Wettbewerbs. Der Wettbewerb richtete sich an Junghandwerker, die ihre Gesellenprüfung in der Zeit vom Winter 2018 bis Sommer 2019 mit mindestens der Note gut in den Praxisfächern und der Note befriedigend in der Theorie abgelegt haben. Insgesamt vier Teilnehmer wurden von den unterschiedlichen Kammerbezirken nominiert und traten am Samstag auf Schloss Neersen gegeneinander an.

Die Objekte für den Wettbewerb wechseln jedes Mal, 2014 fand er im Star Light Express-Theater in Bochum statt, 2016 im Stadion von Arminia Bielefeld. Die Entscheidung, in diesem Jahr das Schloss Neersen zu nutzen, ging auf die Initiative Bastians zurück, der zugleich Lehrlingswart der Gebäudereiniger-Innung Mittlerer Niederrhein ist. Zu den Aufgaben am Samstag gehörte das Säubern teilweise feststehender Glasflächen in zwölf Metern Höhe, die Reinigung einer Teppichbodenfläche sowie einer Basaltfläche mit Treppenanlage und das Reinigen und Polieren einer Terrazzobodenfläche. Eine Teilnehmerin ist Sarah Schlörike aus Bad Salzuflen. Die 25-Jährige hat bereits zwei Aufgaben absolviert, sieht ihre bisher geleistete Arbeit ambivalent. „Bei der Teppichreinigung habe ich ein gutes Gefühlt“, so Schlörike. Anders sehe es bei der Glasreinigung aus, die sie auf einem Steiger in zwölf Meter Höhe absolvieren musste: „Ich glaube, die habe ich verhauen.“ Die Teilnahme sei durch die Zuschauer und die Angst, etwas falsch zu machen, „schlimmer als gedacht“.

Info Die stärkste Branche bundesweit Das Gebäudereiniger-Handwerk ist das beschäftigungsstärkste in Deutschland. Jeder 70. Arbeitnehmer arbeitet für ein Unternehmen in dem Segment. Laut Statistischem Bundesamt gibt es mehr als 20.000 Betriebe mit etwa 650.000 Beschäftigten. 25 Prozent der Betriebe sitzen in NRW, das Spektrum reicht von Ein-Mann-Betrieben bis zu bundesweit tätigen Betrieben.

„Die Sorge ist unberechtigt“, beruhigt Siegfried Bastians. Immerhin sei sie mit der Teilnahme am Landeswettbewerb bereits bei den „Besten der Besten“ dabei. Auch zu ihrer Teppichreinigung kann Bastians bereits etwas sagen: Schlörike habe sowohl das richtige Gerät für die Reinigung als auch das richtige Verfahren ausgewählt. „Denn wir haben bei den Aufgaben auch einige Fallen eingebaut und verschiedene Geräte zur Auswahl gestellt. Alle Materialien und Geräte muss jeder Teilnehmer vor jeder Prüfung in der Materialkammer auswählen.“ Dies entspreche der Realität: „Denn nach der Ausbildung muss der Geselle im Betrieb mehr Verantwortung übernehmen.“