„Abend der leuchtenden Augen“ in Grefrath : Ayse Berdibey und ihre Engel bringen am Heiligen Abend Geschenke

Friseurmeisterin Ayse Berdibey aus Grefrath führt die Aktion „Abend der leuchtenden Augen“ auch in der Corona-Krise durch. Anmelden können sich Interessierte bis zum Morgen des Heiligen Abends. Foto: Norbert Prümen

Grefrath Auf den „Abend der leuchtenden Augen“ müssen die alleinstehenden Menschen in Grefrath trotz der Corona-Pandemie nicht verzichten. Ayse Berdibey und ihre Engel bringen Geschenke und Essen nach Hause.

Seit fünf Jahren spielt das Cyriakushaus der katholischen Pfarrgemeinde St. Benedikt Grefrath am Heiligen Abend eine wichtige Rolle. In diesem Jahr wäre es am 24. Dezember zum sechsten Mal in den Mittelpunkt gerückt. In den Räumlichkeiten findet immer der „Abend der leuchtenden Augen“ statt.

Die in Grefrath lebende Geschäftsfrau Ayse Berdibey hatte vor sieben Jahren die Idee, alleinstehenden Menschen an Heiligabend eine besondere Freude zu bereiten und sie zu einem gemeinsamen Essen mit drei Gängen sowie Geschenken einzuladen. Auslöser war eine Begegnung mit einer älteren Dame gewesen, die am 24. Dezember allein mit einem Butterbrot und einem Glas Sekt in den eigenen vier Wänden saß. „Damals ist mir klar geworden, wie viele Grefrather es gibt, die an diesem wichtigen christlichen Fest allein sind. Mir tat diese Frau sehr leid, und ich mir dachte, da muss etwas geschehen“, erinnert sich Berdibey.

Info Alleinstehende, die in diesem Jahr an der Aktion „Abend der leuchtenden Augen“ teilnehmen möchten, müssen sich bei Ayse Berdibey anmelden. Ein Anruf unter der Telefonnummer 02158 2057 genügt. Die Grefratherin nimmt Anmeldungen bis zum Morgen des Heiligen Abends entgegen.

Die Friseurmeisterin zögerte nicht lange. Ein Jahr darauf fand der erste „Abend der leuchtenden Augen“ statt, den sie im Alleingang finanzierte. Schon beim zweiten Mal konnte der Abend aus Spenden finanziert werden, und das ist bis heute so geblieben. Viele Grefrather halfen mit, anderen Menschen eine Freude zu machen. 30 bis 40 alleinstehende Bürger sind es Jahr für Jahr, die das Angebot am 24. Dezember nutzen – und das soll auch in diesem Jahr so sein.

Die Corona-Pandemie kann die dynamische Frau mit dem herzlichen Lachen nicht aufhalten. „Uns war klar, dass wir unseren klassischen Abend mit Musik und Nikolausbesuch im Cyriakushaus nicht durchführen können. Also haben wir uns gedacht, wenn die Besucher nicht zu uns kommen können, gehen wir zu ihnen“, sagt Berdibey. Statt gemeinsam zu essen und Geschenke im Beisein aller auszupacken, bekommt jeder Teilnehmer ein Essens- und Gabenpaket coronakonform nach Hause geliefert.

Die Idee kam der engagierten Grefratherin in ihrem Urlaub im September. Da habe sie viel Zeit gehabt zu überlegen, wie eine Alternativlösung aussehen könnte, sagt Berdibey. In der Praxis wird es am Heiligen Abend so sein, dass der Grefrather Caterer Wolff das Essen, direkt aufgeteilt auf die jeweiligen Portionen, im Cyriakushaus anliefern wird. Dort befinden sich zu diesem Zeitpunkt auch die weihnachtlich verpackten Geschenke für die Alleinstehenden, die Berdibey vorab alle eingekauft und eingepackt hat.

Wobei es ihr wie immer ganz wichtig ist, dass sie alles in Grefrath einkauft, um den Handel vor Ort zu unterstützen. Sind es normalerweise ein ganz Schwung ehrenamtlicher Helfer, die den Abend betreuen, muss in diesem Jahr in diesem Bereich ebenfalls abgespeckt werden. Es wird nur eine Handvoll von Helfern, sogenannten Engeln, geben.

Diese bringen Essen und Geschenke in zwei Tüten zusammen, versehen sie mit Adressen und fahren es zu den Alleinstehenden, bei denen es zu einer kontaktfreien Übergabe kommt. „Jeder einzelne Schritt läuft bei uns entsprechend den Corona-Schutzmaßnahmen ab“, betont Berdibey, die voll des Dankes für die Hilfe ist, die sie bei der Aktion erfährt. „Es sind immer so viele Menschen, die helfen wollen. Das ist phantastisch, und ich kann mich nur von ganzem Herzen bedanken“, sagt die 49-Jährige.

Ob die Karnevalsgesellschaft, die Einnahmen einer Sitzung für den „Abend der leuchtenden Augen“ gespendet hat, oder der Oldtimerverein, der sich gleich mit einem ganzen Schwung Mitglieder als Engel gemeldet hat – die Hilfsbereitschaft ist überall gegeben.