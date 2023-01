Parkverbot an der Von-Galen-Straße in Kempen Fahrer sieht Schild nicht und kassiert Knolle

Seit gut einem halben Jahr streitet ein Autofahrer aus Wesseling bei Köln mit der Stadt Kempen über ein Parkverbotsschild an der Von-Galen-Straße in Kempen. Im Sommer stellte Rüdiger Kibilka dort abends sein Auto ab. „Ich fuhr in die Von-Galen-Straße rein, sah eine Lücke, drehte und stellte den Wagen ab“, erinnert er sich. Kurz darauf, Anfang Juni, bekam er von der Stadt Kempen ein Knöllchen über 25 Euro. Denn: Entlang der Hecke gilt ein eingeschränktes Haltverbot. Darauf weisen zwei Schilder hin: Eins am Anfang der für den Autofahrer rechts liegenden Hecke, eins am Ende der Hecke, an der Kreuzung mit dem Krefelder Weg. Beide Schilder, sagt Kibilka, habe er nicht gesehen – das eine nicht, weil sein Wagen hinter einem Kastenwagen stand, das andere nicht, weil es von der Hecke verdeckt wurde. Außerdem sei er ortsfremd, es sei stockdunkel gewesen.