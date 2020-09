Verkehrsunfall in Grefrath : Auto überschlägt sich und landet in Graben

Das Auto kam vom Liekweg ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Foto: Günter Jungmann

Grefrath Eine 18 Jahre alte Fahranfängerin hat sich am Freitagvormittag in Grefrath mit ihrem Auto überschlagen und ist im Graben gelandet. Wie die Kreispolizei Viersen mitteilt, ist die junge Frau aus Grefrath möglicherweise zu schnell gefahren und in einer Kurve des Liekwegs auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen gekommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Unfall ereignete sich in der Nähe des Klosters Mariendonk in Fahrtrichtung Kempen. Der Wagen blieb auf dem Dach im Seitengraben liegen. Die 18-Jährige wurde leicht verletzt und konnte sich laut den Polizeiangaben selbst aus dem Fahrzeug befreien. Kurz darauf trafen bereits Polizei und Rettungswagen ein.

(emy)