Auszeichnungen in Kempen : Kita Unter den Weiden ist anerkannter Bewegungskindergarten

Auszeichnungen in Kempen

Kempen Der Kreissportbund hat die Auszeichnung vergeben, dazu darf sich der TuS St. Hubert nun kinderfreundlicher Sportverein nennen. Bewegungsmangel ist bei Kindern nach wie vor ein Problem.

Bewegung ist seit Jahren das Steckenpferd des Familienzentrums. „Daher haben wir eigentlich auch gar nicht viel am Konzept arbeiten müssen, um eine Bewerbung für die Auszeichnung zum Bewegungskindergarten einreichen zu können“, sagt Einrichtungsleiterin Denise Mackenschins.

Das für die Bewerbung vorgeschriebene Konzept mit Bewegung war in der Kita also bereits gegeben. Es fehlte lediglich ein Sportverein als Kooperationspartner, zudem musste das Team Fortbildungen besuchen, die über den KSB angeboten werden. Im Herbst vergangenen Jahres schickte die Kita ihre Bewerbung an den KSB. Es folgten Fortbildungen der insgesamt zehn Fachkräfte.