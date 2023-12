Echt mooi, echt lekker Schüler aus den Niederlanden zu Gast in Kempen

Mit ihren Gästen erkundeten die Jugendlichen erst Kempen, dann Köln, nahmen sie auch mit in den Unterricht. Da seien die Gäste aus Deurne ganz verblüfft gewesen, wie häufig sich die deutschen Schüler im Unterricht zu Wort meldeten, berichten die Schüler. Was auch damit zu tun hat, dass die mündliche Mitarbeit in der Oberstufe in die Note einfließt – anders als in den Niederlanden. Die Verständigung habe gut geklappt, berichten die Schüler: „Nur wenn ganz schnell Niederländisch gesprochen wird, dann kommen wir noch nicht hinterher.“